Auf Streife
Folge 40: Meine Schwester in Gefahr
45 Min.Ab 12
In den Medien wird nach einer vermisst Neunjährigen gesucht. Kurz darauf meldet sich eine 67-Jährige bei der Polizei. Sie hat das Kind beim Nachbarn entdeckt. - Auf der Suche nach einem neuen Computer entdeckt eine Krankenschwester den ihr gestohlenen Laptop in den Online-Kleinanzeigen. Sie macht sich auf den Weg zum Dieb. - In einer Arztpraxis randaliert eine Rentnerin. Als die Dame sich vor der Polizei ausweisen soll, bemerkt sie, dass ihr die Geldbörse entwendet wurde.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1