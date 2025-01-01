Auf Streife
Folge 41: Das Bilderrätsel
45 Min.Ab 12
Ein frisch geschiedenes Paar lässt das gemeinsame Haus von Möbelpackern räumen. Plötzlich fällt der 50-jährigen Noch-Ehefrau auf, dass ihr Portemonnaie verschwunden ist - doch das ist nicht alles. Die Beamten werden in ein Restaurant gerufen: Dort droht ein Streit zwischen der 40-jährigen Inhaberin und der neuen Freundin ihres Ex-Mannes zu eskalieren. Grund dafür ist die 12-jährige Tochter, die spurlos verschwunden ist.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
