Rache ist bitter

SAT.1Staffel 5Folge 42
Folge 42: Rache ist bitter

46 Min.Ab 12

Eine 37-Jährige rastet in einer Heilpraktiker-Praxis aus und verletzt dabei den 46-jährigen Hypnotiseur und dessen Ehefrau schwer. Als die Beamten eintreffen, hat sich die Krawallfrau bereits aus dem Staub gemacht. Ein Liebesspiel inmitten des Waldes wird durch die Beamten unterbrochen. Doch das Hauptanliegen, weshalb das Paar sich dort befindet, hat sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst ...

SAT.1
