Auf Streife
Folge 45: Terror-Teenie
45 Min.Ab 12
Ein 16-Jähriger wählt den Notruf: Angeblich hat die eigene Mutter ihn geschlagen und dann eingesperrt. Als die Beamten eintreffen, entdecken sie zudem ein bewusstloses 15-jähriges Mädchen im Hausflur. Beim Einparken eines Autos touchiert eine 25-Jährige einen anderen Wagen. Es scheint, als begehe sie Fahrerflucht, sodass ein Passant sie festhält und umgehend die Polizei alarmiert.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1