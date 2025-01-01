Auf Streife
Folge 46: Fleisch ist mein Gemüse
45 Min.Ab 12
Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund fällt einer 27-Jährigen eine Blutlache auf den Bürgersteig auf. Sie alarmiert die Polizei. Der Wagen eines 46-Jährigen gerät unter Paintball-Beschuss und wird dadurch stark beschädigt. Von dem Schützen ist keine Spur weit und breit. Wie gewonnen, so zerronnen: Ein 25-jähriger Klempner nimmt ein Wettbüro halb auseinander, weil er den bei einer Pferdewette gewonnen Betrag nicht ausgezahlt bekommt. Angeblich ist er schon abgeholt worden.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1