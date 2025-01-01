Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Fluchtartig aufgebrochen

SAT.1Staffel 5Folge 48
Fluchtartig aufgebrochen

Fluchtartig aufgebrochenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 48: Fluchtartig aufgebrochen

46 Min.Ab 12

In einer Pension fällt der Betreiberin auf, dass der 36-jährige Gast, der soeben eingecheckt hat, ein gefahndeter Sträfling ist. Als die Beamten eintreffen, ist weder die 42-Jährige noch der entflohene Häftling zu sehen. Eine 52-jährige Schuldirektorin ruft die Polizei. Sie hat in dem Biolabor der Schule eine Cannabis-Plantage gefunden!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen