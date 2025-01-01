Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Stachel-Schwein

SAT.1Staffel 5Folge 53
Das Stachel-Schwein

Das Stachel-SchweinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 53: Das Stachel-Schwein

45 Min.Ab 12

Ein 44-Jähriger wird beim Schwarzfahren erwischt. Statt die Geldbuße zu entrichten, eskaliert der Streit. Vor den Augen der Beamten setzt der Mann zur Flucht an. Ein 50-Jähriger versucht, mit einem Ständchen seine 49-jährige Verflossene zurück zu erobern. Doch statt Liebesfunken fliegt ein Kochtopf mit heißer Erbsensuppe zu ihm über.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen