Auf Streife
Folge 56: Schoktherapie
45 Min.Ab 12
Die Beamten verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung, in der sie ein volltrunkener 15-Jähriger erwartet. Aggressiv und blutend ist er gerade dabei, die Wohnung zu zerlegen. - Eine 37-Jährige wird Opfer eines Taschendiebstahls. Ein helfender Passant hat den vermeintlichen Täter fest im Griff, als die Beamten eintreffen. Doch war er es wirklich? - Und: Bei einem Auffahrunfall wird ein Radfahrer verletzt. Dieser jedoch behauptet, es ginge ihm gut und möchte weiterfahren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1