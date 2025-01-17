Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der ist nicht gut für dich

SAT.1Staffel 5Folge 59vom 17.01.2025
Der ist nicht gut für dich

Der ist nicht gut für dichJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 59: Der ist nicht gut für dich

46 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

Eine 40-Jährige bittet die Polizei um Hilfe, da jemand offensichtlich in ihr Gartenhaus eingebrochen ist. - Zwischen einem Cafébetreiber und einem gehörlosen Obdachlosen entbrennt ein handfester Streit. Nach den Aussagen der Gäste ist der Betreiber des Cafés auf den Mann losgegangen. Was ist der Hintergrund? - Eine Ladendiebin wird von der Verkäuferin in Gewahrsam genommen. Als die Beamten eintreffen, fragen sie sich, wie eine Frau mit Gipsbein hätte klauen können.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen