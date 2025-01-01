Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Essensschlacht auf Rädern

SAT.1Staffel 5Folge 61
Folge 61: Essensschlacht auf Rädern

45 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einer Imbissbude gerufen. Die Betreiberin wurde brutal zusammengeschlagen. Ein blutverschmierter Sandwichmaker ist ein wichtiges Indiz auf den vermeintlichen Täter ... - Mitten in der Nacht wird eine 70-Jährige aus dem Schlaf gerissen: In ihr Haus ist ein vermeintlicher Psychopath mit einem Messer in der Hand eingedrungen. - Ein 24-Jähriger alarmiert die Polizei. Er hat im Park einen Handtaschendieb überwältigt.

