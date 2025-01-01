Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Wo ist Leonie?

SAT.1Staffel 5Folge 71
Wo ist Leonie?

Auf Streife

Folge 71: Wo ist Leonie?

45 Min.Ab 12

Ein 43-Jähriger fährt ein Kindergartenkind auf einem Fahrrad an und verständigt sofort die Polizei und den Rettungswagen. Als die Beamten eintreffen, ist das Kind verschwunden. - Auf Streife werden die Beamten Augenzeugen einer Rangelei zwischen einer jungen Frau und einem alkoholisierten Mann. Bei der Befragung der beiden scheint es, als wenn sie jeweils ein Motiv haben. - Morddrohungen und Hilfeschreie aus dem Nachbarhaus lassen einen aufmerksamen Anwohner die Polizei rufen.

SAT.1
