Auf Streife
Folge 72: Taxi-Alarm
46 Min.Ab 12
Ein Taxi mit eingeschaltetem stillem Alarm erregt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Am Steuer sitzt eine Taxifahrerin, die offensichtlich geweint hat - doch im Beisein des Fahrgastes behauptet sie, dass der stille Alarm ein Versehen gewesen sei. - In einem Bekleidungsgeschäft meldet der Filialleiter einen Diebstahl. Die Täterin ist erst zwölf Jahre alt. Als die Mutter hinzukommt, sie rügt und dann mit der Tochter den Laden verlassen will, ertönt abermals der Alarm ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
