Auf Streife
Folge 73: Eifersuchtsdrama in der Tiefgarage
45 Min.Ab 12
Vor dem Hotelzimmer eines 53-Jährigen randaliert jemand. Als der Mann die Tür aufmacht, um den Störenfried zu beruhigen, wird er Opfer eines Überfalls. - Ein Fahrzeug ist gegen einen Baum gefahren. Als die Beamten den Unfallwagen inspizieren, entdecken sie einen betrunkenen Mann auf der Rückbank. Ist er den Wagen gefahren? - Eine 21-Jährige entdeckt nach dem Duschen in ihrem Badezimmer eine versteckte Kamera. Der Verdacht liegt nahe, dass der Nachbar diese installiert hat ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
