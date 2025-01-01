Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein Ex dreht durch

SAT.1Staffel 5Folge 76
Ein Ex dreht durch

Ein Ex dreht durchJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 76: Ein Ex dreht durch

45 Min.Ab 12

Eine 24-Jährige springt aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses, weil sie von ihrem Ex-Freund eingesperrt wurde. Nun vermutet sie, dass der Tyrann auf dem Weg zu ihrem neuen Freund ist. - Einem 33-Jährigen wird sein Auto aus der Garage heraus gestohlen. Kurioserweise gibt es kaum Einbruchspuren. - Eine 16-Jährige randaliert vor einem Sexshop. Dabei versuchte sie, die Schaufensterscheibe mit einem Stein einzuschlagen. Was ist der Grund ihrer Wut?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen