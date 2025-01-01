Auf Streife
Folge 78: Papa, es reicht!
45 Min.Ab 12
Bei einem Familienstreit treffen die Beamten auf einen Vater, der die Treppe hinuntergeschubst worden ist und eine Mutter, der die Haare abrasiert worden sind. - Einer älteren Dame wird im Zoo das Portemonnaie entwendet. Von dem Diebstahl selbst hat sie nichts bemerkt, doch eine Passantin hat zufällig Beweisfotos gemacht. - Der Geschäftsführer einer Therme legt sich mit einer Rollstuhlfahrerin an, die sich weigert, die für die Therme geeigneten Rollstühle zu nutzen.
