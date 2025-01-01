Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flüchtige Bekanntschaft

SAT.1Staffel 5Folge 83
Folge 83: Flüchtige Bekanntschaft

45 Min.Ab 12

In einem Linienbus ist es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und einer Frau gekommen. Und das nur, weil sie eingeschlafen ist. - Ein lautstarker Streit in der Nachbarschaft lässt eine ältere Dame aufhorchen. Als die Beamten eintreffen, geht gerade ein 31-Jähriger auf seinen Nachbarn los. - Ein Getränkelieferant findet an der Lieferadresse einen verwüsteten Hausflur, durchstöberte Schränke und aufgeschlitzte Möbel vor. Von der Kundin fehlt jede Spur.

