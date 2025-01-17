Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 84vom 17.01.2025
45 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

Eine Gerichtsvollzieherin setzt einen Notruf ab: Sie ist soeben von einem Landwirt vom Hof gejagt worden, als sie das Anwesen pfänden wollte. - Eine 16-Jährige wird bewusstlos auf der Toilette eines Clubs gefunden. Bei der Untersuchung stellen die Sanitäter einen Alkoholwert von 2,4 Promille fest. - Direkt nach dem Einkauf wird einer 45-Jährigen der Grill aus dem Kofferraum gestohlen. Kurz darauf sieht sie eine 32-Jährige, wie sie das Gerät in ihr Fahrzeug hievt!

