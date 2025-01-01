Auf Streife
Folge 87: Nicht mit Kalle!
45 Min.Ab 12
Auf einer einsamen Straße wird ein Fahrzeug mit zertrümmerter Frontscheibe gefunden. Es scheint noch jemand in dem Wagen zu sitzen, denn die Lichthupe wird mehrfach betätigt. - Ein 44-Jähriger ruft den Notruf: Er wird in einer Werkstatt festgehalten! Als die Beamten eintreffen, bietet sich ein seltsames Bild. - Ein 37-Jähriger überfällt eine Neunjährige im heimischen Garten. Dann entführt er ihr Kaninchen und verschanzt sich im Haus. Was führt er im Schilde?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
