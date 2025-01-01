Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nicht mit Kalle!

SAT.1Staffel 5Folge 87
Nicht mit Kalle!

Nicht mit Kalle!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 87: Nicht mit Kalle!

45 Min.Ab 12

Auf einer einsamen Straße wird ein Fahrzeug mit zertrümmerter Frontscheibe gefunden. Es scheint noch jemand in dem Wagen zu sitzen, denn die Lichthupe wird mehrfach betätigt. - Ein 44-Jähriger ruft den Notruf: Er wird in einer Werkstatt festgehalten! Als die Beamten eintreffen, bietet sich ein seltsames Bild. - Ein 37-Jähriger überfällt eine Neunjährige im heimischen Garten. Dann entführt er ihr Kaninchen und verschanzt sich im Haus. Was führt er im Schilde?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen