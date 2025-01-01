Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nicht ohne meinen Bruder

SAT.1Staffel 5Folge 89
Nicht ohne meinen Bruder

Nicht ohne meinen BruderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 89: Nicht ohne meinen Bruder

45 Min.Ab 12

Die Beamten werden wegen Ruhestörung in ein heruntergekommenes Mehrfamilienhaus gerufen. An der Wohnungstür erwartet sie eine Chaosfamilie. - Ein Blinder und sein Blindenführhund sind von einem Unbekannten im Park angegriffen worden. Als die Beamten eintreffen, finden sie zuerst den blutenden Hund. - Eine Schneiderin ist überzeugt:, dass sie einen betrügerischen Spendensammler entlarvt hat. In Eigeregie hat sie ihn eingesperrt. Als die Beamten eintreffen, ist er verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen