Auf Streife

Junges Gemüse

SAT.1Staffel 5Folge 90
Junges Gemüse

Auf Streife

Folge 90: Junges Gemüse

45 Min.Ab 12

Eine Fahrschülerin rast in einen Gemüsestand. Dabei verletzt sie die Händlerin - schnelle Hilfe ist notwendig! - Ein Siebenjähriger sitzt am Straßenrand und verkauft seine alten Spielsachen, als der griesgrämige Nachbar mit seinem Moped und Anhänger aus der Einfahrt prescht ... - Das Handy einer 41-Jährigen klingelt unentwegt. Die Anrufe sind von ihrer Mutter, doch spricht diese nicht. Aus Sorge alarmiert die Tochter die Polizei.

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

