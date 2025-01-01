Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die Schlampe

SAT.1Staffel 5Folge 91
Die Schlampe

Auf Streife

Folge 91: Die Schlampe

45 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Polizisten eine junge Frau, die nackt auf der Straße steht. Sie ist nur von zwei Plakaten verhüllt, auf denen allerdings etwas Kurioses steht. - Eine Zehnjährige verschwindet aus der Ballettschule. Zuvor hat die Ballettlehrerin sie gemeinsam mit einem älteren Mann gesehen, der ihr Opa hätte sein können. - Frühmorgens finden die Beamten einen PKW mitten auf einer Verkehrsinsel. Anscheinend feiern dort gerade zwei Betrunkene eine ausgelassene Party.

