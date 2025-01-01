Auf Streife
Folge 91: Die Schlampe
45 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Polizisten eine junge Frau, die nackt auf der Straße steht. Sie ist nur von zwei Plakaten verhüllt, auf denen allerdings etwas Kurioses steht. - Eine Zehnjährige verschwindet aus der Ballettschule. Zuvor hat die Ballettlehrerin sie gemeinsam mit einem älteren Mann gesehen, der ihr Opa hätte sein können. - Frühmorgens finden die Beamten einen PKW mitten auf einer Verkehrsinsel. Anscheinend feiern dort gerade zwei Betrunkene eine ausgelassene Party.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
