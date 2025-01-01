Auf Streife
Folge 93: Der Tankstellen-Juwelier
46 Min.Ab 12
Ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert an einer Tankstelle. Die Aussagen der Streithähne über den Auslöser des Streits sind jedoch sehr unterschiedlich. - Eine 34-Jährige beobachtet, wie eine Frau beim Einparken mehrmals gegen ein Auto fährt und sich dann vom Unfallort entfernt. - Eine Siebenjährige wird gewaltsam aus einem Kiosk geworfen. In ihren Händen hält sie eine Pralinenschachtel fest umklammert. Angeblich hat der Kioskbesitzer sie um ihr Sparschwein bestohlen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1