SAT.1Staffel 5Folge 95
45 Min.Ab 12

Ein Schreinermeister und sein Azubi liegen schwer verletzt am Boden. Sowohl die Polizisten als auch der Rettungsdienst muss schnell handeln! - Ein unfassbarer Überfall auf eine 25-Jährige ereignet sich am helllichten Tag: Sie wurde mit Pfefferspray attackiert und dann brutal beraubt. - Ein Neunjähriger bemalt mit Fingerfarbe das Auto des Nachbarn. Angeblich hat der Nachbar das Spielzeugauto des Jungen mit dem Rasenmäher überfahren.

