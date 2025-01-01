Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die Joggerin und das Kind

SAT.1Staffel 5Folge 97
Die Joggerin und das Kind

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Waldstück gerufen. Dort erwartet sie eine aufgebrachte Joggerin mit einem kleinen Baby auf dem Arm, das nicht ihres ist. - Ein lauter Streit in einem Mehrfamilienhaus lässt die Beamten ausrücken. Als sie eintreffen werden sie Zeuge, wie ein Mann einen Eimer Wasser aus dem Fenster über eine leicht bekleidete Frau schüttet. - In einem Ein-Euro-Shop herrscht Chaos: Eine 26-jährige Aushilfe liefert sich mit einer Kundin eine heftige Auseinandersetzung.

