Auf Streife
Folge 98: Wie der Vater, so Jerome
45 Min.Ab 12
Eine 42-Jährige alarmiert die Polizei: Sie hat soeben mit einem Golfschläger einen Einbrecher in ihrem Haus niedergeschlagen! - Ein seltsames Drama ereignet sich vor einem Kiosk: Zwei junge Mädchen streiten sich mit einem Mann. Kurze Zeit später geht der Mann verletzt in die Knie. Was ist vorgefallen? - Ein Eifersuchtsdrama ereignet sich in der Wohnsiedlung. Grund dafür ist eine halbnackte Frau, die wild umherhüpft. Doch was ist mit ihr los?
