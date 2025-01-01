Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wo ist Lia Mai?

SAT.1Staffel 6Folge 14
Wo ist Lia Mai?

Wo ist Lia Mai?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 14: Wo ist Lia Mai?

45 Min.Ab 12

Ein Frau fährt mit ihrer sechs Monate alten Nichte in die Waschanlage. Als das Fahrzeug wieder aus der Waschstraße herauskommt, fehlt das Baby! - Ein fürchterlicher Schock für eine Hundebesitzerin: Ihr geliebtes Tier liegt von jetzt auf gleich tot am Boden! Kurz zuvor war der Hund noch quicklebendig im Gebüsch ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen