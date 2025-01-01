Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Unvollendeter Liebesakt

SAT.1Staffel 6Folge 15
Unvollendeter Liebesakt

Unvollendeter LiebesaktJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 15: Unvollendeter Liebesakt

44 Min.Ab 12

In einem abgeschlossenen Auto sitzt ein Mann mit einer blutenden Wunde am Kopf. Zudem ist er bewusstlos und halbnackt. Wer hat ihn so brutal überfallen? - Eine 28-Jährige im Wonder Woman-Kostüm kommt gerade vorbei, als eine Passantin von zwei Handtaschendieben überfallen wird. Die Superheldin schnappt sich einen der Diebe, doch der andere ist auf der Flucht. - Eine 44-Jährige alarmiert die Beamten: Ein betrunkener Fremder hüpft wutentbrannt auf ihrem Familienauto herum!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen