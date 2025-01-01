Auf Streife
Folge 20: Böller Bernd
45 Min.Ab 12
Ein Zwölfjähriger wird auf der Straße von einem Böller verletzt und erleidet eine Brandwunde am Arm. Über den Tathergang kann der Junge kaum etwas erzählen. Ein wichtiger Hinweis führt die Beamten auf die richtige Spur. - Ein Taxiunternehmer vermisst seine Lebensgefährtin, die ebenfalls für sein Unternehmen tätig ist. Ihre letzte Fahrt war die Abholung eines Mannes an einem Waldparkplatz. An besagter Stelle findet man das Fahrzeug - doch von der Frau fehlt weiterhin jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1