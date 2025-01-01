Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Dusche und Feuerlöscher

SAT.1Staffel 6Folge 4
Dusche und Feuerlöscher

Dusche und FeuerlöscherJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 4: Dusche und Feuerlöscher

44 Min.Ab 12

Als eine 40-Jährige nach Hause kommt, findet sie ihren Freund k.o. auf dem Boden. Sein Rücken ist komplett mit Schaum eingesprüht. Am Einsatzort angekommen, hören die Beamten plötzlich ein leises Schluchzen aus dem Schrank. - Eine aufmerksame Apothekerin hat einen Rezeptbetrüger auf frischer Tat ertappt. Als sie versucht, den Betrüger festzuhalten, flippt dieser aus und verletzt eine Kundin.

