SAT.1Staffel 6Folge 16vom 22.06.2023
44 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 12

Eine Museumsleiterin meldet einen Einbruch: Kurz zuvor hat sie am eigentlich geschlossenen Montag die aufgebrochene Tür entdeckt - und davor eine Trillerpfeife. Letzteres gibt Aufschluss über den Täter. - Ein Zahnarzt wird im Behandlungszimmer gefesselt und geknebelt aufgefunden. Zudem stecken mehrere Betäubungsspritzen in seinen Beinen und auf seiner Stirn ist dick "Schwein" geschrieben. Was hat es damit auf sich?

Auf Streife
SAT.1
