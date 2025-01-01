Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Rache für rolligen Rüden

SAT.1Staffel 6Folge 9
Rache für rolligen Rüden

Rache für rolligen RüdenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 9: Rache für rolligen Rüden

45 Min.Ab 12

Ein 33-Jähriger wird beim Gassi gehen niedergeschlagen. Seine Freundin bittet sofort die vorbeifahrende Polizei um Hilfe. Doch als die Beamten herbeieilen, zeigt sich das Opfer äußerst unkooperativ. - Ein junges Pärchen wird von einer Verkäuferin angesprochen, als einer von ihnen ein Handy aus der Schaufensterauslage einsteckt. Bei dem Versuch, das Pärchen festzuhalten, greift der Junge nach dem EC-Kartenlesegerät und verpasst der Verkäuferin damit einen Schlag ins Gesicht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen