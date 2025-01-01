Auf Streife
Folge 24: Aufstand im Sexshop
45 Min.Ab 12
Eine 68-Jährige steht an der Kasse eines Sexshops und möchte einen zuvor gekauften Vibrator umtauschen. Als die Verkäuferin den Umtausch verweigert, flippt die Kundin aus. - Eine 52-Jährige ist empört: In der gutsituierten Nachbarschaft treibt sich eine Obdachlose herum, die den Müll durchstöbert. Als die Beamten auf die Mülldurchsucherin treffen, ergreift diese die Flucht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1