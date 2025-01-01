Auf Streife
Folge 29: Voll scheiße
44 Min.Ab 12
Eine 41-Jährige wird während des Gassi-Gehens mit ihrem Hund von einem Parkwächter angegriffen. Was steckt hinter dieser Attacke? - Eine Studentin beobachtet von ihrem Balkon aus, wie jemand hren Kleinwagen stehlen will. Sofort ruft sie die Polizei. Als diese eintrifft, ergreift der Dieb die Flucht. - An einem Autohof findet eine Mutter ihre bewusstlose, halbnackte Tochter in der Damentoilette. Diese sollte heute eigentlich heiraten, doch ihr ist das Brautkleid geklaut worden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
