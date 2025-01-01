Auf Streife
Folge 30: Verlockende Zuckerwatte
43 Min.Ab 12
Als eine junge Frau nach Hause kommt, entdeckt sie einen blutigen Handabdruck an ihrer Tür. Da sie sich nicht alleine in die Wohnung traut, bittet sie die Polizei um Hilfe. - Bei einem Spaziergang entdeckt eine Passantin einen Hund allein in einem Auto. Aufgrund der Hitze ist das lebensgefährlich für das Tier. Die Beamten müssen schnell handeln! - Ein junger Mann versucht mit DM-Münzen eine Busfahrt zu zahlen. Als der Fahrer die Annahme verweigert, greift ihn der Fahrgast an!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1