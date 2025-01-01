Auf Streife
Folge 32: Hast du einen an der Murmel
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden von einer schwangeren Frau zu einem Verkehrsunfall gerufen: Die Anruferin war gerade mit ihrem Freund im Cabrio unterwegs, als dieser plötzlich das Lenkrad herumriss. Kurz zuvor gab der Fahrer einen Schmerzenslaut von sich. - In der Nachbarschaft hört eine Seniorin lautstark Schlagermusik und wirft dabei Gegenstände und alte DM-Scheine von ihrem Balkon. Besorgt alarmieren die Nachbarn die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1