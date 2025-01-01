Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Hast du einen an der Murmel

SAT.1Staffel 6Folge 32
Hast du einen an der Murmel

Hast du einen an der MurmelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 32: Hast du einen an der Murmel

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden von einer schwangeren Frau zu einem Verkehrsunfall gerufen: Die Anruferin war gerade mit ihrem Freund im Cabrio unterwegs, als dieser plötzlich das Lenkrad herumriss. Kurz zuvor gab der Fahrer einen Schmerzenslaut von sich. - In der Nachbarschaft hört eine Seniorin lautstark Schlagermusik und wirft dabei Gegenstände und alte DM-Scheine von ihrem Balkon. Besorgt alarmieren die Nachbarn die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen