SAT.1Staffel 6Folge 40vom 02.08.2024
43 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Eine 37-Jährige setzt einen Notruf ab: Ihr Ex-Ehemann versucht gerade, sich unerlaubten Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen! Als die Beamten eintreffen, hat sich allerdings schon der neue Freund der Melderin um das Problem gekümmert. - Ein Heilpraktiker randaliert nackt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Aus Angst vor ihm ruft eine Anwohnerin die Polizei. - Eine 31-Jährige alarmiert besorgt die Polizei: Der Frau ist in der Nachbarschaft ein verdächtiger Van aufgefallen.

