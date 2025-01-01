Auf Streife
Folge 41: Aus die Maus
44 Min.Ab 12
Ein Teenager vernimmt Hilferufe eines Mannes aus einem Haus. Die Beamten fahren sofort zum Einsatzort und verschaffen sich Zutritt. Als sie den Mann finden, trauen sie ihren Augen kaum. - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes randaliert ein 43-Jähriger. Als die Beamten eintreffen, ist die Melderin bereits in einen heftigen Streit mit dem Randalierer verwickelt. - In einer Apotheke wird der stille Alarm ausgelöst. Sofort informiert die Sicherheitsfirma die Polizei.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1