Auf Streife
Folge 42: Leg dich nicht mit Johann an
44 Min.Ab 12
Eine Hausfrau alarmiert aufgelöst die Polizei: Der Wagen ihre Mannes steht bei laufendem Motor in der Einfahrt - doch von ihrem Ehemann fehlt jede Spur. - Ein Rollstuhlfahrer beobachtet aus der Ferne, wie seiner Tochter im Park das Smartphone aus der Hand gerissen wird und sie zu Boden stürzt. Was steckt hinter dieser Tat? - Auf Streife werden die Polizisten Zeuge eines heftigen Streits zwischen zwei Männern. Als sie aussteigen, entdecken sie zudem eine Frau, deren Hand blutet.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1