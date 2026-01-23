Auf Streife
Folge 43: Na Denn Prost!
44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Ein Betrunkener wird in einer Tankstelle von einer Mitarbeiterin zum Selbstschutz eingesperrt: Eine Weiterfahrt in diesem Zustand wäre fatal! - Eine Frau alarmiert die Polizei: Sie hat soeben die 14-jährige Nachbarstochter halbnackt und puterrot auf der Straße aufgegriffen. Auf Nachfrage berichtet sie, dass sie im Sonnenstudio war. -
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1