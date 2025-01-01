Auf Streife
Folge 45: Führ mich zum Schotter
44 Min.Ab 12
Die Beamten sind auf Streife, als sie eine seltsame Situation beobachten: Zwei Frauen veranstalten eine Art Tauziehen um einen nicht erkennbaren Gegenstand. Daneben steht eine ältere Dame, die erfolglos versucht, die beiden Streithähne zu trennen. - In einer Trattoria wirft eine augenscheinlich betrunkene Frau mit Essen um sich. Der Chef des Restaurants ist nicht im Stande, die Frau zu zügeln und bittet die Polizei um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 6
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1