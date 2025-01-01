Auf Streife
Folge 58: Et tu, Maria?
44 Min.Ab 12
Bei einem Einsatz in einem Park müssen die Beamten eine an einen Baum gefesselte Frau befreien, die beim Joggen überfallen wurde. Der einzige Zeuge hat sich auf die Suche nach den maskierten Tätern gemacht und begibt sich dabei selbst in Gefahr. - Auf einer Streifenfahrt erblicken die Polizisten eine junge Frau, die inmitten von mehreren geöffneten Umzugskartons auf der Straße steht und diese hektisch durchsucht. Was hat sie vor?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1