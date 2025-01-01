Auf Streife
Folge 60: Blutsbruder
44 Min.Ab 12
In einem Restaurant rasten zwei Frauen aus und gehen auf andere Gäste los. Die Polizisten stürmen das Restaurant! - Auf Streife entdecken die Beamten einen Fahrradfahrer, der kaum etwas an hat und Schlangenlinien fährt. Aber er ist nicht alleine unterwegs, sondern wird von einem wütenden Mann verfolgt. - Eine Mutter vermisst ihre Tochter. Sie hatte eine Nachricht mit Koordinaten bekommen und kann ihre Tochter nicht mehr erreichen.
