Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Bäumchen wechsel dich!

SAT.1Staffel 6Folge 61
Bäumchen wechsel dich!

Bäumchen wechsel dich!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 61: Bäumchen wechsel dich!

44 Min.Ab 12

Eine 26-Jährige meldet einen Unfall. Vor ihrem Haus ist ein Fahrzeug mit hohem Tempo in ihren Gartenzaun gefahren! Als die Beamten eintreffen, steht ein nackter Mann neben dem Unfallwagen. - Eine 35-Jährige bittet die Polizei um Hilfe: Im Haus ihrer Schwester ist vermutlich ein Einbrecher! Da sie verreist ist, kümmert sich die Melderin um das Haus, machte beim Aufschließen der Tür jedoch eine erschreckende Entdeckung!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen