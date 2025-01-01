Auf Streife
Folge 62: Space Cake mit Folgen
44 Min.Ab 12
Die Kundin einer Edel-Boutique ruft die Beamten zu Hilfe, da die Verkäuferin sich mehr als merkwürdig aufführt. Die Frau tanzt leicht bekleidet durch den Laden und scheint ganz weit weg zu sein. - Ein 31-Jähriger ruft die Polizei: Seine Freundin dreht total durch und will die Möbel mit einer Axt zerlegen! Die Beamten verlieren keine Zeit. - In einem Café kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Rosenverkäufer und einem Gast.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1