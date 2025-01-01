Auf Streife
Folge 79: Familienbande (2)
43 Min.Ab 12
Nachdem ein Straftäter in den Knast gewandert ist, arbeitet nun ein weiteres Familienmitglied an seiner kriminellen Familienehre. - Eine 37-Jährige wurde während ihres Saunaganges im heimischen Garten überrascht und in der aufgeheizten Sauna eingeschlossen. Sie hofft auf die schnelle Hilfe der Beamten. - Ein anonymer Anruf erreicht die Beamten: In der Nachbarschaft wurde eingebrochen! Am Einsatzort erwischen die Polizisten die Täterin in flagranti.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
