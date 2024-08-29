Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 80vom 29.08.2024
42 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12

Eine 13-Jährige wurde Opfer einer Prügelattacke. Sofort gerät die Mutter in Panik und alarmiert die Polizei. - Der Wagen einer 34-Jährigen hat ein Straßenschild erwischt. Durch die Handysprachsteuerung setzt sie den Notruf ab, der kurz danach abbricht. Als die Beamten eintreffen, erklärt sich, weshalb sie die Sprachsteuerung nutzte. - Vor der Haustür wird eine 38-Jährige von einem Mann angegriffen. Als die Beamten eintreffen, ist er gerade dabei, ihr die Bluse herunterzureißen.

SAT.1
