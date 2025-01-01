Auf Streife
Folge 82: Wer ist hier der Dieb?
45 Min.Ab 12
Auf Streife fällt den Beamten ein junger Mann auf, der mit enormer Geschwindigkeit auf dem Bürgersteig ein elektronisches Skateboard fährt. Ihm rennt eine Frau hinterher ... - Eine 35-Jährige wählt den Notruf: Ihre Kollegin ist spurlos verschwunden und an ihrem Auto ist Blut. Zudem liegt auf der Rückbank ein fremder Mann! - Eine Wirtin macht in den frühen Morgenstunden einen grausame Entdeckung: Eine Frau liegt nur mit Unterwäsche bekleidet auf der Kegelbahn!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1