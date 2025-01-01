Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 84
44 Min.Ab 12

In einer Bäckerei vermisst eine Mutter ihr Kind. Angeblich hat eine Bäckereiangestellte kurz auf das Kind aufpassen sollen, während die Mutter zur Toilette ging. - Eine 47-Jährige alarmiert die Beamten: Ihre Nachbarn hatten vor, sie zu vergiften! Als die Polizisten eintreffen, droht die Situation zu eskalieren. - Ein Sicherheitsbediensteter entdeckt in den frühen Morgenstunden zwei fahrende Autos in einer Lagerhalle. Die Versuche, die Fahrzeuge zu stoppen, scheitern.

