Auf Streife
Folge 85: Döp Döp Döp Dödödöp döp döp
44 Min.Ab 12
An Weiberfastnacht ist in Köln die Hölle los: So auch im Kiosk eines 50-Jährigen. Er wurde von Tick, Trick und Track überfallen! - Auf einem Verkehrsübungsplatz hat sich ein Unfall ereignet, nun gehen die Beteiligten aufeinander los. Die Situation droht zu eskalieren, als einer der Streithähne dem anderen Gulaschsuppe ins Gesicht schüttet. - Die Geburtstagsfeier eines 66-Jährigen droht gesprengt zu werden: Jemand hat seine Tochter bewusst die Kellertreppe hinuntergestoßen!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1