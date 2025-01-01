Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Döp Döp Döp Dödödöp döp döp

SAT.1Staffel 6Folge 85
Döp Döp Döp Dödödöp döp döp

Döp Döp Döp Dödödöp döp döpJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 85: Döp Döp Döp Dödödöp döp döp

44 Min.Ab 12

An Weiberfastnacht ist in Köln die Hölle los: So auch im Kiosk eines 50-Jährigen. Er wurde von Tick, Trick und Track überfallen! - Auf einem Verkehrsübungsplatz hat sich ein Unfall ereignet, nun gehen die Beteiligten aufeinander los. Die Situation droht zu eskalieren, als einer der Streithähne dem anderen Gulaschsuppe ins Gesicht schüttet. - Die Geburtstagsfeier eines 66-Jährigen droht gesprengt zu werden: Jemand hat seine Tochter bewusst die Kellertreppe hinuntergestoßen!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen