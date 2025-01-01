Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 87
45 Min.Ab 12

In einem Wald wird ein selbsternannter Heiler von einer seiner Kundinnen angegriffen. Das Gesicht der wütenden Frau ist gerötet und mit Pusteln übersäht. - Eine Frau alarmiert die Beamten: Der Nachbar geht auf ihren Mann los! Der soll den geliebten Hasen seiner Tochter gegrillt und zudem die Ostergeschenke der Kleinen gestohlen haben. - Und: Auf Streife entdecken die Beamten eine Frau, die neben einem Sperrmüllberg an einen alten Bürostuhl gefesselt ist.

